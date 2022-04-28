У домработницы Медведчука нашли почти полмиллиона долларов

Во время обыска у домработницы Виктора Медведчука правоохранители изъяли полмиллиона долларов.﻿ Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Жила-была обычная женщина и работала она домработницей. Глобально, ничего особенного. В ходе расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110−2 УК Украины у домработницы провели санкционированный судом обыск и изъяли 467 тысяч долларов США и 87 тысяч евро. И опять-таки, вы скажете, что рано бить в колокола — а вдруг наследство, кто-то одолжил, накопила, продала что-то, это ж жизнь. Да, она такая: корыстная, удачливая, продуманная, современная домработница Медведчука" , — сообщила Венедиктова у себя в Facebook.