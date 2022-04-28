Финляндия отказалась рассчитываться за российский газ рублями
Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее. Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится платить в рублях. Решение было принято еще в начале апреля", - цитирует финское издание заявление Туппурайнен.
По ее словам, позиция Финляндии в отношении России остается предельно ясной - Хельсинки поддерживает санкции против Москвы. Кроме того, финское правительство готово ввести ограничения и по газу.
Накануне Польша предложила штрафовать те страны ЕС, которые согласились оплачивать газ рублями.
Ранее от оплаты газа рублями отказался Азербайджан.