Финляндия отказалась рассчитываться за российский газ рублями

Финляндия отказалась платить за российский газ рублями. Кроме того, Хельсинки постарается отказаться от энергоносителей из России как можно скорее.﻿ Об этом заявила министр Европы Финляндии Титти Туппурайнен, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Мы приняли решение в правительственном комитете по экономической политике, что Финляндия не согласится платить в рублях. Решение было принято еще в начале апреля" , - цитирует финское издание заявление Туппурайнен.

По ее словам, позиция Финляндии в отношении России остается предельно ясной - Хельсинки поддерживает санкции против Москвы. Кроме того, финское правительство готово ввести ограничения и по газу.

Накануне Польша предложила штрафовать те страны ЕС, которые согласились оплачивать газ рублями.

Ранее от оплаты газа рублями отказался Азербайджан.