Прокуратура: оккупанты в Запорожской области украли 61 тонну зерна
Российские военные ограбили сельскохозяйственное предприятие в Каменце-Днепровской Запорожской области и похитили 61 тонну пшеницы. Об этом заявила прокуратура Запорожской области, сообщает Украинская правда.
По данным следствия, 26 апреля 2022 года вооруженные российские военные, угрожая применением физического насилия, ограбили филиал одного из сельхозобществ в городе Каменка-Днепровская.
Похищенные с предприятия 61 тонну пшеницы и другое имущество оккупанты вывезли на грузовом транспорте ГАЗ-53, также находившемся в распоряжении филиала. Возбуждено уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
На сайте законодательного собрания Красноярского края РФ появилось сообщение, что местные депутаты приняли решение пополнить собственный фонд сельскохозяйственной продукции за счет ввоза зерна с территории Херсонской области Украины, которую частично взяли под контроль оккупационные войска РФ.
Позже эта новость исчезла с сайта собрания и появилось сообщение, что это фейк.