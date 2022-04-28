Страны ОДКБ проведут совместные военные учения

Страны-члены Организации договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан) проведут совместные военные учения "Нерушимое братство-2022".﻿ Об этом говорится в заявлении Оперативного штаба ОДКБ, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что целью данных учений будет отработка задач постконфликтного урегулирования в кризисных зонах.

"На завершающем этапе оперативно-стратегического учения "Боевое братство-2022" в Кыргызской Республике планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне и проведение миротворческой операции" , - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее украинская разведка считает, что Россия хочет втянуть в войну против Украины страны ОДКБ, однако они отказались.