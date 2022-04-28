Генсек НАТО допускает затяжную войну в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 28 апреля, заявил, что существует вероятность того, что война России с Украиной затянется не только на месяцы, но и на годы, сообщает Корреспондент.

"Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе... Существует абсолютная вероятность того, что эта война затянется и продлится месяцы и годы" , - цитирует Sky News его заявления

Генсек Альянса заверил, что НАТО продолжит предоставлять помощь Украине - она будет включать перевооружение со старого советского оружия на современное западное военное оборудование.