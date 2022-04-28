Запорожская ОВА: оккупанты в Мелитополе захватили золото скифов
В Мелитополе военные РФ захватили городской краеведческий музей, в фондах которого хранится, в том числе скифское золото. Об этом заявила Запорожская ОВА, сообщает Дело.
Отмечается, что коллаборанты выдали оккупантам место, где находится коллекция скифского золота, которое археологи обнаружили в 50-х годах прошлого столетия.
В феврале городская администрация и сотрудники музея спрятали коллекцию скифского золота. Но оккупанты целенаправленно искали ее и смогли обнаружить при помощи предателей.
Ранее россияне похитили из помещения "Укрпочты" в Мелитополе Запорожской области почти 3 миллиона гривен. Эти деньги предназначались для выдачи пенсий и социальных выплат.