Специалисты МАГАТЭ не зафиксировали нарушений на ЧАЭС

Специалисты МАГАТЭ провели инспекцию на Чернобыльской атомной электростанции и не выявили превышения уровня радиации. Об итогах проверки рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает Корреспондент.

Как передает CNN, по его словам, на ЧАЭС наблюдается "небольшое повышение" уровня радиации, но оно все еще "значительно ниже разрешенных уровней для рабочих в среде с этим типом радиации".

"Это в три и более раза ниже разрешенных уровней для работников в зонах, подвергшихся воздействию радиации. Ситуация не та, которую можно было бы оценить как представляющую большую опасность для окружающей среды или людей в тот момент, когда мы проводили эти измерения" , - сказал Гросси.

Глава МАГАТЭ отметил, что у него нет никакой информации относительно сообщений о том, что российские солдаты могут "потенциально умереть в течение нескольких месяцев" из-за радиации, полученной в Рыжем лесу.

Напомним, эксперты МАГАТЭ приехали на атомную станцию в годовщину Чернобыльской катастрофы и провели радиологические и другие замеры.