Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами относительно ремонта украинской военной техники в Болгарии, сообщает Новое время.

Украинский президент подчеркнул, что это очень важно для Украины.

"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарский компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день" , — заявил Зеленский на брифинге с Петковым в Киеве.

В свою очередь премьер-министр Петков заявил, что это «станет хорошей возможностью».