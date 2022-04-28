Украинская военная техника будет ремонтироваться в Болгарии
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Болгарии Кириллом Петковым заявил о достижении договоренностей между сторонами относительно ремонта украинской военной техники в Болгарии, сообщает Новое время.
Украинский президент подчеркнул, что это очень важно для Украины.
"Сегодня в разговоре с премьер-министром Болгарии налажено взаимодействие для ремонта украинской военной техники на производственных мощностях Болгарии. Это очень важно для Украины. Уверен, такое сотрудничество будет выгодным и для болгарский компаний, и для болгарской экономики. А для нас очень важны качество и сроки, потому что мы воюем каждый день", — заявил Зеленский на брифинге с Петковым в Киеве.
В свою очередь премьер-министр Петков заявил, что это «станет хорошей возможностью».
"Что касается вашего запроса относительно военно-технической помощи, в частности относительно ремонта и восстановления некоторой военной тяжелой техники на предприятиях Болгарии. Я думаю, это станет хорошей возможностью для Украины и для Болгарии. Нам будет приятно сделать такую ремонтную помощь для Украины", — заявил он.