Верещук сообщила об освобождении 45 украинцев из российского плена

Между Украиной и РФ состоялся очередной обмен пленными. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Сегодня освободили из российского плена 45 наших людей. 13 офицеров и 20 солдат (из которых пятеро ранены). Также возвращаем домой 12 наших гражданских" , – написала Верещук в Facebook.