Нидерланды отправят в Украину группу для расследования военных преступлений РФ

Нидерланды направят в Украину группу судебно-медицинских экспертов для сбора доказательств о военных преступлениях в рамках расследования, начатого Международным уголовным судом в Гааге.﻿ Об этом передает нидерландское информационное агентство ANP со ссылкой на несколько источников, близких к этому вопросу, сообщает Европейская правда.

По данным издания, о решении отправить "несколько десятков" нидерландских специалистов будет объявлено в пятницу на еженедельном заседании Кабинета министров.

Главный прокурор МУС Карим Хан ранее подписал соглашение с генеральными прокурорами Литвы, Польши и Украины об участии в совместной следственной группе для расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных российскими военными с начала войны.