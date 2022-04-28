ОК "Юг": РФ снова обстреляла из "Смерчей" жилмассив Николаева

Из-за нанесенного российскими военными по Николаеву удара реактивными системами залпового огня "Смерч" повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины.﻿ Об этом передает Оперативное командование "Юг", сообщает Укринформ.

"По Николаеву снова нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и подворья учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Одесской области над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.

Также, по данным ОК «Юг», враг продолжает подготовку к псевдореферендумам, захватчики не прекращают обстрелы оставленных ими населенных пунктов, держа местных жителей в психологическом напряжении, продвигая преступную пропаганду, что это действия Вооруженных сил Украины.

Корабельной группировкой черноморского флота РФ продолжается блокада северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.