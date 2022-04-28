ОК "Юг": РФ снова обстреляла из "Смерчей" жилмассив Николаева
Из-за нанесенного российскими военными по Николаеву удара реактивными системами залпового огня "Смерч" повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Об этом передает Оперативное командование "Юг", сообщает Укринформ.
"По Николаеву снова нанесен удар реактивными системами залпового огня "Смерч". Повреждены десятки частных домохозяйств, автомобили, магазины. Кассетные боеприпасы покрывали детские площадки и подворья учебного заведения. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Одесской области над Черным морем силы противовоздушной обороны сбили беспилотник-разведчик. Враг продолжает обследование местности для обнаружения уязвимых к ракетным ударам мест.
Также, по данным ОК «Юг», враг продолжает подготовку к псевдореферендумам, захватчики не прекращают обстрелы оставленных ими населенных пунктов, держа местных жителей в психологическом напряжении, продвигая преступную пропаганду, что это действия Вооруженных сил Украины.
Корабельной группировкой черноморского флота РФ продолжается блокада северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря и временно оккупированного Крыма остается высокой.