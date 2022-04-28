Финляндия конфисковала две Ferrari российского олигарха Ротенберга

Финские власти конфисковали два спортивных автомобиля Ferrari и две моторных лодки, принадлежащие российскому олигарху Борису Ротенбергу, сообщает Укринформ.

Как отмечают финские СМИ, обе машины были записаны на Романа Ротенберга, сына олигарха. Общая стоимость автомобилей оценивается в 300 000 евро, моторных лодок - в 225 000 евро.

Евросоюз ввел санкции против Бориса Ротенберга в апреле. Ранее он попал в санкционный список США. Семья Ротенберга в 1990-ых годах жила в Хельсинки. Борис и Роман Ротенберги являются обладателями финского гражданства.

В Финляндии непосредственным выполнением санкций занимается МИД, однако на практике за конфискацию отвечает ведомство по взысканию долгов. Весной примерно в 80 случаях конфискация, совершенная ведомством, была связана с санкциями. Общая сумма конфискованного составляет несколько десятков миллионов евро.