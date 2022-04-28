Байден предложил Конгрессу выделить Украине $33 млрд

Президент США Джо Байден заявил, что предложил Конгрессу Соединенных Штатов утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение $33 миллиардов для поддержки Украины. Об этом он заявил, выступая в четверг в Белом доме, посвященном ситуации в Украине, сообщает Укринформ.

«Я только что подписал запрос к Конгрессу США о выделении критически важной оборонной, экономической и гуманитарной поддержки, чтобы помочь Украине в дальнейшем противостоять агрессии путина в переломный момент» , - отметил президент США.

В связи с этим он подчеркнул, что «крайне важно, чтобы это финансирование было одобрено (в Конгрессе – ред.) и утверждено как можно скорее».

Байден отметил, что США не атакуют Россию.

«Мы помогаем Украине защищаться от российской агрессии, и Путин, который решил начать это жестокое вторжение, также мог бы сделать выбор, чтобы прекратить это жестокое вторжение» , - отметил американский лидер.

Как сообщили в администрации США, запрос предполагает выделение $33 миллиарда. Он включает, в частности, $20,4 миллиарда на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, дополнительные $8,5 миллиарда на экономическую помощь, около $3 миллиардов на гуманитарную помощь, а также на поддержку мер продовольственной безопасности.

Кроме того, Байден объявил о внесении предложения в Конгресс США по реализации пакета мер по привлечению чиновников правительства рф и олигархов к ответственности за войну в Украине.

В марте США выделили из бюджета $13,6 млрд для экстренного реагирования на агрессию РФ против Украины. Большая часть финансирования из этого пакета израсходована на оборонную и другую поддержку Украины. Предыдущий пакет предусматривал поддержку союзников США на восточном фланге НАТО, обеспечение операционной миссии Европейского командования США, развертывание американских войск в регионе, пополнение резервов Пентагона, поддержку разведки.