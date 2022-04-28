ВСУ: бойцы ССО уничтожили ж/д мост под Мелитополем

Военнослужащие Сил специальных операций уничтожили в тылу врага мост на юге Украины, который являлся важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь.﻿ Об этом заявила пресс-служба командования Сил специальных операций ВСУ, сообщает Укринформ.

«Воины ССО уничтожили важный инфраструктурный объект в тылу врага на юге Украины и замедлили обеспечение вражеских подразделений по крымскому направлению» , - информировала пресс-служба в Фейсбуке.

Как говорится, разрушенный мост для россиян был важным логистическим объектом на пути из оккупированного Крыма в Мелитополь. Именно здесь враг регулярно перевозил по железной дороге технику, боеприпасы с крымского полуострова на материковую часть Украины - в районы, оккупированные россиянами. Этот маршрут играл важную роль для наращивания вражеских сил в направлении Полог, Токмака и Мариуполя.

Учитывая приближенность моста к Крыму, потребность оккупантов в этом объекте, а также большие габариты конструкции, трудно поддающейся ремонту в случае разрушения, было принято решение об уничтожении объекта. После тщательного планирования операции ее успешно выполнили бойцы Движения сопротивления Сил специальных операций ВС Украины, сообщили в пресс-службе.