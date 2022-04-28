Япония предоставит Украине $100 млн льготного кредита

Сегодня подписано Соглашение между правительством Украины и правительством Японии о кредите Японского агентства международного сотрудничества на политику развития в сфере чрезвычайного экономического восстановления и гранта на укрепление системы здравоохранения и медицины в Украине, сообщает Новое время.

"Правительство Японии предоставит Украине кредит в размере $100 млн на льготных условиях" , — сообщило Министерство финансов Украины.

Речь идет о бюджетной поддержке для стабилизации ситуации в Украине, в частности, для обеспечения первоочередных социальных, гуманитарных расходов, расходов на здравоохранение, поддержки внутренне перемещенных лиц и других приоритетных расходов.

Срок погашения кредита — 30 лет, в том числе льготный период — 10 лет; процентная ставка — 1% годовых.

Грантовая помощь в размере около $2,3 млн будет направлена на закупку медицинского оборудования для поддержки системы здравоохранения и медицины.

Проект Соглашения между Правительством Украины и Правительством Японии одобрен распоряжением Кабинета Министров Украины 15 апреля 2022 г. Полномочия на подписание Соглашения предоставлены Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в Японии С. Корсунскому.