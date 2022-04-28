В Пентагоне оценили действия войск РФ на Донбассе

На Донбассе российские войска продвигаются «медленно» и «неравномерно» из-за проблем с логистикой, заявил высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Об этом пишет CNN, сообщает Новое время.

По оценке США, такое передвижение российских оккупантов связано с сопротивлением Украины, а также с проблемами с логистикой.

Американский чиновник добавил, что эти проблемы не позволяют российским силам продвинуться более чем на «несколько километров или около того в любой день, просто потому, что они не хотят слишком сильно ослаблять тыл».

Также у США есть информация о том, что некоторые российские силы покидают осажденный город Мариуполь и направляются на северо-запад в сторону Запорожья, несмотря на то, что Мариуполь до сих пор не перешел к России, о чем свидетельствуют продолжающиеся российские удары по городу.

При этом российские оккупанты по-прежнему сталкиваются с проблемами морального духа и сплоченности. Особенно в связи с тем, что они используют призывников для усиления своих батальонных тактических групп.