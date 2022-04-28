Мэр: из-за взрывов в Херсоне пострадали учебные заведения и больница

В Херсоне из-за ночных взрывов в центре города пострадали здания больницы, морской академии, училища, кафе и офисы, а также мэрия, которую на днях заняли оккупанты. Об этом журналистам сообщил городской глава Херсона Игорь Колыхаев.

"Около полуночи в Херсоне была слышна серия взрывов. В результате пострадали горисполком, музучилище, морская академия, ТРЦ "Адмирал", ряд кафе и офисов" , - отметил Колыхаев.

По его словам, выбило окна также в спортивном училище, есть повреждения в городской больнице. Большой ущерб причинен пригородам — селам Степановка и Чернобаевка. Как отметил Колыхаев, он собирает информацию о нанесенном ущербе.

Как сообщалось ранее, ночью в Херсоне раздавались мощные взрывы, почти по всей территории Херсонской области - обстрелы.

В селе Чернобаевка в результате ночных боевых действий повреждены около 30 жилых домов, ранена одна женщина - она ​​в тяжелом состоянии.