Генштаб: враг развернул пять дивизионов Искандеров

Российские войска развернули на территории Белгородской области РФ до пяти дивизионов ОТРК Искандер-М. Об этом заявил Генштаб ВСУ в вечерней сводке, сообщает Корреспондент.

"На Слобожанском направлении враг провел развертывание на территории Белгородской области до пяти дивизионов ОТРК Искандер-М. Противник продолжает осуществлять перегруппировку своих сил" , – информировал﻿ Генштаб.

По информации военных, враг вывел для восстановления боеспособности на территорию РФ батальонную тактическую группу воздушно-десантных войск из-за значительных потерь в личном составе и военной технике.

Кроме того, батальонная тактическая группа из состава подразделений 29 армии Восточного военного округа была перемещена с территории Белгородской области РФ в Харьковскую область. Противник продолжает воздушную разведку беспилотными летательными аппаратами.

"Силами обороны Украины восстановлен контроль над населенным пунктом Кутузовка Харьковской области" , – сообщили в ВСУ.

На Донецком и Таврическом направлениях враг с целью сковывания украинских войск и удержания ранее занятых рубежей осуществлял огненное поражение позиций подразделений защитников Украины с применением реактивных систем залпового огня и артиллерии практически вдоль всей линии столкновения.

"Противник пытался полностью захватить Рубежное, но успеха не имел, понес потери и отступил на ранее занятые позиции. На Кураховском направлении враг безуспешно пытался наступать в направлениях населенных пунктов Солодке и Новомихайловка" , – говорится в сообщении.

Также на направлении Донецк – Запорожье враг безуспешно проводил наступление в направлении населенных пунктов Нескучное и Времовка, продолжает усиливать группировку войск.

Авиация противника продолжает наносить ракетно-авиационные удары по объектам на территории Украины с территории Беларуси. По имеющейся информации, авиационные подразделения воздушно-космических сил РФ продолжают использовать аэродром Барановичи.

По информации Генштаба, в пограничную зону в направлении Черниговской и Сумской областей введены дополнительные подразделения Росгвардии.

Корабли флота оккупантов в акваториях Черного и Азовского морей продолжают наносить ракетные удары по территории Украины, выполняют задачи по изоляции района ведения боевых действий и ведут разведку.