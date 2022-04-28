Зеленский провел встречу с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешем в Киеве. Об этом информровал Офис президента, сообщает Корреспондент.

В ходе встречи обсуждалась ситуация с безопасностью в Украине, вопросы эвакуации гражданских лиц и раненых из Мариуполя, а также военные преступления российской армии. На брифинге после встречи Зеленский заявил, что Украина сегодня "защищает Устав ООН".

"Важно, что генеральный секретарь лично увидел результаты военных преступлений, совершенных в Буче и Бородянке" , – сказал он.

В ходе разговора президент также призвал остановить депортацию из Украины в Россию. По словам Зеленского, "Верховному комиссару ООН по беженцам важно получить доступ к гражданам Украины и обеспечить их возвращение домой".

Также он призвал разблокировать украинские порты вывоза продовольствия, напомнив, что от украинского продовольствия зависят миллионы людей на планете.

В свою очередь Гутерреш заявил, что делает все возможное для эвакуации людей из Азовстали. Он назвал Мариуполь "кризисом в кризисе" и добавил, что у него были интенсивные переговоры с Зеленским, чтобы эвакуация из Мариуполя стала реальностью.