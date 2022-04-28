Палата представителей США одобрила ленд-лиз для Украины

Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о ленд-лизе для Украины. Об этом говорится в пресс-релизе Палаты, сообщает Новое время.

Как объяснил глава Офиса президента Андрей Ермак, в тексте документа идет речь о предоставлении президенту США расширенных полномочий для передачи или выдаче в аренду Украине оборонных средств. После принятия закона глава Белого дома должен в течение 60 дней установить ускоренные процедуры.

«Закон о ленд-лизе позволяет значительно ускорить поставки нам вооружения, транспорта, продовольствия и помощи из США. И все это позволит нам выбить русскую армию с наших территорий».