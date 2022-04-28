Зеленский: РФ вечером выпустила по Киеву пять ракет

Сразу после завершения переговоров президента Владимира Зеленского с генсеком ООН Антониу Гуттерешем Россия выпустила по Киеву 5 ракет.﻿﻿ Об этом говорится в видеообращении президента, сообщает Украинская правда.

"Сегодня, сразу после завершения наших переговоров (с Гуттерешем – ред.) в Киеве в город полетели российские ракеты. Пять ракет. И это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что Организация олицетворяет. Следовательно, это требует соответствующей мощной реакции" , - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, российские ракетные удары по Украине – по Киеву, Фастову, Одессе, Хмельницкому и другим городам – в очередной раз свидетельствуют, что "еще нельзя расслабляться".