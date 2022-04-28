Ряд стран призвали своих граждан покинуть Приднестровье

Власти США, Израиля и других стран рекомендовали своим гражданам покинуть Приднестровье, а Болгария – территорию Молдовы в целом﻿. Об этом пишет издание NewsMaker.

Отмечается, что МИД Болгарии 28 апреля повысил уровень риска путешествий в Молдову в самый высокий и посоветовал своим гражданам покинуть ее и воздержаться от поездок в страну.

Израиль рекомендовал своим гражданам, планирующих прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку в Молдову.

То же рекомендуют министерство иностранных дел Великобритании, МИД Германии и Франции.

27 апреля, посольство Соединенных Штатов в Молдове восстановило уровень риска путешествий в Приднестровье и призвало своих граждан «немедленно покинуть» его территорию.

В тот же день министерство иностранных дел Канады посоветовало своим гражданам в Молдове быть максимально осторожными и воздержаться от поездок в Приднестровье из-за «риска вооруженного конфликта».