Верещук: появилась надежда на эвакуацию гражданских с "Азовстали"

﻿﻿В Мариуполе появилась надежда на эвакуацию гражданских с "Азовстали", поэтому власти начинают планировать гуманитарную операцию﻿. Об этом написала вицепремьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

"Президент Зеленский сегодня встретился с генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Появилась надежда, что у нас получится эвакуировать гражданских с "Азовстали". Президент и команда прилагают﻿ огромные усилия. Это один из топ-приоритетов. Начинаем планировать гуманитарную операцию" , - написала Верещук в Телеграме.