ГСЧС: в Киеве из-за ракетного обстрела пострадали десять человек

В Киеве в результате вражеских обстрелов частично разрушен 25-этажный жилой дом, по предварительным данным, пострадали 10 человек. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"28 апреля в 20:13 в ГСЧС в Киеве поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы. В результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей" , - заявили спасатели в Фейсбуке.

Отмечается, что в 21:25 был ликвидирован пожар на общей площади 100 кв. м. На месте проводятся поисково-спасательные работы. К устранению последствий привлекалось 12 единиц пожарной техники и 98 спасателей.

По предварительным данным, спасены пять человек, пострадали – десять. Информация уточняется.