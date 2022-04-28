ОВА: на Харьковщине жертвами обстрелов стали пять человек

На Харьковщине с начала суток в результате обстрелов погибли 5 человек, 11 человек получили ранения.﻿ Об этом заявил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, сообщает Укринформ.

«Враг продолжил лупить из артиллерии по Харькову. Сегодня обстреляли Киевский и Немышлянский районы. Двое мирных жителей погибли, четыре харьковчана ранены. Также продолжились обстрелы населённых пунктов Харьковского района. В Хролах – один раненый, в Котлярах – один раненый, один человек погиб. В Покотиловке – пятеро раненых и двое погибших» , - проинформировал в Телеграме глава ОВА.

По его словам, несмотря на постоянные обстрелы и риск, коммунальные службы восстанавливают критическую инфраструктуру, ежедневно ремонтируют крыши, закрывают выбитые окна, расчищают улицы.

В Дергачах коммунальные службы восстановили поврежденный газопровод и вернули электроснабжение более 1,5 тыс. жителей. В Чугуеве восстановлено водоснабжение.