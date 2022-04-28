ОВА: РФ нанесла удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области

Вечером войска РФ нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в Хмельницкой области. Травмированных нет, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом заявил глава ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня вечером во время "Воздушной тревоги" враг снова атаковал наше государство. Ракеты не забыли и о Хмельницкой области. Произошел ракетный удар в инфраструктурный объект в одной из территориальных общин Шепетовского района на территории Хмельницкой области" , - сообщил глава ОВА.

По его данным, последствия попадания ликвидируются. Жертв нет.