Генсека ООН шокировали ракетные удары РФ по Киеву

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что его шокировали ракетные удары по Киеву, нанесенные российской армией, как раз когда он находится в столице Украины и ведет переговоры с президентом Владимиром Зеленским, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом генсек ООН заявил журналисту BBC Бену Брауну.

"Генеральный секретарь ООН сказал мне, что он шокирован тем, что Россия нанесла ракетный удар по Киеву, пока он находится в городе для переговоров с президентом Зеленским" , - говорится в публикации.

UN Secretary General tells me he’s shocked by Russia carrying out a missile attack on Kyiv while he’s on the city for talks with President Zelensky. Ukraine calls it a ‘heinous act of barbarism’ - and a ‘postcard from Moscow’ pic.twitter.com/4ecfbVdk6f — Ben Brown (@BenBrownBBC) April 28, 2022

Также представитель СМИ отметил, что украинская сторона назвала такие ракетные атаки по Шевченковскому району Киева "отвратительным актом варварства" и "открыткой из Москвы".

Ранее сообщалось, что вечером 28 апреля в результате попадания российских ракет в Киеве пострадали десять человек, еще пятеро были спасены. Из-за вражеских обстрелов произошло возгорание в 25-этажном жилом доме с частичным разрушением 1 и 2 этажей.

Президент Владимир Зеленский, заявил, что такими ракетными ударами РФ по Киеву, когда он встречался с Гутерришем, Кремль показал свое отношение к ООН.