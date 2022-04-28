Израиль и Болгария рекомендуют своим гражданам покинуть Приднестровье

Израиль призывает своих граждан незамедлительно покинуть территорию приднестровского региона Молдовы в связи с недавними взрывами и обстрелами в так называемой "ПМР", пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом заявил израильский дипломат и представитель МИД Йоэль Лион.

"В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее" , - говорится в публикации.

Также МИД Израиля рекомендует гражданам страны, которые планируют путешествие в непризнанное Приднестровье в ближайшее время, отменить такую поездку до улучшения обстановки в этом регионе Молдовы.

Добавим, что с аналогичным призывом выступило также и МИД Болгарии. Ведомство также повысило уровень риска путешествий в Молдову до самого высокого - пятого.