Боррель: РФ демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия в очередной раз продемонстрировала всему миру пренебрежение международным правом, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Шокирован и потрясен ракетными ударами России по Киеву и другим городам Украины. Россия вновь демонстрирует вопиющее пренебрежение международным правом, обстреливая город во время визита в Киев Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова" , - заявил Боррель.