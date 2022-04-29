МАГАТЭ: ракеты над АЭС в Украине могут обернуться ядерной аварией

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаль Гросси предупредил о риске ядерной аварии из-за полетов российских ракет над атомными электростанциями в Украине. Речь идет, в частности, об обстреле 16 апреля, когда ракета была зафиксирована непосредственно над Южно-Украинской АЭС, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

О данном случае, когда камера видеонаблюдения сняла полет ракеты над этой АЭС, Украина официально проинформировала МАГАТЭ 28 апреля.

Сейчас Миссия изучает доказательства. По словам Гросси, если они подтвердятся, этот инцидент "будет иметь чрезвычайно серьезные последствия".

"Если бы такая ракета сменила траекторию, это могло бы серьезно повлиять на физическую целостность АЭС, что могло бы привести к ядерной аварии" , - отметил он.

Гросси сообщил, что уже был опубликован доклад, в котором представлены выводы о ситуации с атомной электроэнергией в Украине в целом.

Так, на сегодняшний день из 15 имеющихся в стране энергоблоков в рабочем режиме остаются 7, в том числе 2 на захваченной РФ Запорожской АЭС, 2 на Ровенской АЭС, 1 на Хмельницкой АЭС и 2 на Южно-Украинской АЭС. 8 других реакторов остановлены для планового технического обслуживания или находятся в резерве.

Напомним, 16 апреля был зафиксирован очередной акт ядерного терроризма со стороны РФ - над Южноукраинской АЭС пролетели 3 вражеские крылатые ракеты.

Добавим также, недавно глава МАГАТЭ заявил, что были зафиксированы повреждения сооружений на Чернобыльской АЭС, которая в течение 5 недель находилась под контролем российских оккупантов.