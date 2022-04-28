Пентагон: США изучают цель и последствия ракетного удара по Киеву

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают главную цель и последствия ракетного удара по Киеву. Пентагону также интересен тип ракет, которыми РФ атаковала столицу Украины, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет CNN.

"Мы все еще пытаемся проанализировать это и выяснить, что здесь произошло, что было поражено и каким боеприпасом" , - заявил Кирби.

Вечером 28 апреля российские войска нанесли ракетный удар по Киеву, где в этот момент находился Антониу Гутерриш.