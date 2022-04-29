Конгресс США готов одобрить запрос Байдена на поддержку Украины

Конгресс США готов поддержать запросы президента Байдена о выделении $33 млрд для помощи Украине, а также о привлечении чиновников и олигархов России к ответственности за развязанную против Украины войну, пишет Константин Широкун, Укринформ.

Об этом сказала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Мы настроены очень оптимистично, поскольку имеем мощную двухпартийную поддержку" , - прокомментировала Пелоси перспективы принятия Конгрессом инициатив, объявленных в четверг президентом Байденом.

Она отметила, что Конгресс сейчас работает над решением многих важных вопросов. При этом, по ее словам, нет сомнений в том, что эти запросы будут утверждены.

Пелоси также подчеркнула, что Соединенные Штаты готовы выделять помощь в таких объемах, необходимых Украине, в том числе в сфере обороны, экономики и гуманитарных потребностей.

Спикер нижней палаты Конгресса напомнила, что на прошлой неделе встречалась с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, и эти вопросы были предметом обсуждений.