Индия предложила своим госкомпаниям выкупить долю BP в Роснефти

Власти индии предложили энергокомпаниям с государственным участием оценить возможность покупки доли BP в российской Роснефти, сообщает Новое время.

Правительство Индии предложило нефтяным госкомпаниям с просьбой оценить возможность покупки доли нефтяной компании BP в подсанкционной российской Роснефти. Об этом пишет индийское издание Economic Times со ссылкой на источники.

Сообщается, что Министерство нефти и природного газа Индии попросило оценить рассмотреть вопрос о покупке доли BP такие компании: ONGC Videsh, Indian Oil, Bharat Petro Resources, Prize Petroleum — дочерней компании Hindustan Pertoleum, Oil India и GAIL.

Впервые призыв к индийским компаниям изучить возможность покупки доли в Роснефти прозвучал после встречи генерального директора BP Бернарда Луни с министром нефти и газа Индии Хардипом Сингхом Пуром, пишет издание.

Индия является третьим по величине импортером и потребителем нефти в мире. Страна импортирует около 85% необходимой ей нефти. Ежедневная потребность Индии в этом сырье составляет 5 млн баррелей.

В то время как западные страны ввели санкции против России в связи с войной на Украине, Индия прямо не осудила действия Кремля, отмечает издание.

Напомним, что нефтяной гигант BP еще в конце февраля заявил, что из-за войны в Украине избавится от 19,75%-ного пакета акций Роснефти — крупнейшей российской нефтяной компании.