"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 29 апреля

Укрзализныця обнародовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 29 апреля. Компания назначила на сегодня пять таких рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Эвакуационные поезда на 29 апреля:

11:30 - №219/220 Запорожье-1 - Львов

14:30 - №220/219 Львов - Запорожье-1

16:30 - №234/233 Покровск - Чоп

23:30 - №234/233 Чоп - Днепр

06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.

В Укрзализныце также обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте компании.