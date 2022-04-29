"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 29 апреля

"Укрзализныця" назначила дополнительные эвакуационные поезда на 29 апреля
Фото: Facebook

Укрзализныця обнародовала расписание дополнительных эвакуационных поездов на пятницу, 29 апреля. Компания назначила на сегодня пять таких рейсов, сообщает РБК-Украина.

Об этом передает пресс-служба УЗ.

Эвакуационные поезда на 29 апреля:

  • 11:30 - №219/220 Запорожье-1 - Львов
  • 14:30 - №220/219 Львов - Запорожье-1
  • 16:30 - №234/233 Покровск - Чоп
  • 23:30 - №234/233 Чоп - Днепр
  • 06:00 - 209/210 Ивано-Франковск - Харьков-Пас.

В Укрзализныце также обратили внимание, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться. Так, рекомендуется следить за актуальной информацией на сайте компании.

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