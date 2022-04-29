В Эстонии начали строить спасательное судно для Украины

В Эстонии на судостроительном заводе Baltic Workboats на острове Сааремаа начали строить заказанное Украиной спасательное судно, которое будет работать на Черном море, сообщает Украинская правда.

Планируется, что через год судно будет доставлено в Одесский порт.

В распоряжении морской спасательной службы Украины сейчас семь судов, половина из них более десяти лет назад была построена на Сааремаа.

Новое судно длиной 28 метров и стоимостью свыше 5 млн евро будет восьмым.

"На Черном и Азовском морях обстановка сложная, там идет блокировка движения любого флота. Российские военные корабли открывают без предупреждения огонь. Несмотря на то, что у нас идет полномасштабная тяжелая война с Российской Федерацией, Украина была и остается надежным партнером. Мы выполним все свои обязательства" , – сказал начальник морской спасательной службы Украины Виктор Сударев.

На заводе Baltic Workboats работает более 50 украинцев.