Пентагон: некоторые российские части покидают Мариуполь

По данным Пентагона, некоторые российские части покидают Мариуполь и движутся на северо-запад, сообщает Новое время.

Чиновник американского оборонного ведомства в ходе брифинга сообщил, что бои за город продолжаются.

По его словам, по Мариуполю российские оккупационные войска продолжают наносить как ракетные, так и авиационные удары.

Чиновник отметил, что российские военные полностью не контролируют Мариуполь. По его мнению, если бы город был полностью взят, незачем продолжать его бомбить.