Гайдай: российские войска 10 раз обстреливали Луганщину, идут бои за Орехово

Войска РФ 10 раз обстреливали города Луганской области, ведутся бои за Орехово. Об этом сообщил﻿ глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Отмечается, что под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная.

Четыре раза войска РФ обстреляли Лисичанск и дважды Попасную, в Горной общине громко почти непрерывно.

"В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных сооружений. Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь - тушить огонь приходилось несколько часов" , - добавил Гайдай.

Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного.

"Наши военные дают хороший отпор, однако россияне из всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру, – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ" , – написал он.

фото: Сергей Гайдай

На фронте украинские защитники отбили девять атак врага – уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.