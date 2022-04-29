Гайдай: российские войска 10 раз обстреливали Луганщину, идут бои за Орехово
Войска РФ 10 раз обстреливали города Луганской области, ведутся бои за Орехово. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Отмечается, что под огнем врага оказались Северодонецк, Лисичанск, Горное, Приволье, Попасная.
Четыре раза войска РФ обстреляли Лисичанск и дважды Попасную, в Горной общине громко почти непрерывно.
"В каждом из этих городов есть повреждения жилого фонда и хозяйственных сооружений. Так, в одном из гаражных комплексов пламя распространилось на значительную площадь - тушить огонь приходилось несколько часов", - добавил Гайдай.
Враг неоднократно пытался штурмовать позиции ВСУ в районе Орехового и Светличного.
"Наши военные дают хороший отпор, однако россияне из всего имеющегося вооружения открывают огонь по населенным пунктам, уничтожая дома и инфраструктуру, – там уже невозможно восстановить воду, свет и газ", – написал он.
На фронте украинские защитники отбили девять атак врага – уничтожены шесть танков, одна артиллерийская система, 12 единиц бронированной техники, автомобиль и зенитная установка, сбит самолет, крылатая ракета и пять беспилотных летательных аппаратов.