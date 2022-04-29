ОВА: оккупанты утром обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область
Утром 29 апреля российские оккупанты обстреляли из "Градов" села Большая Костромка и Марьянское в Днепропетровской области, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщио глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
"Ночь более-менее спокойная. Утром оккупанты снова обстреляли из "Градов" Большую Костромку и Марьянское. Зацепило хозяйственные постройки".
Глава ОВА отметил, что, по предварительным данным, люди не пострадали. Но эту информацию еще уточняют.