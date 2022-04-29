Разведка Британии: РФ несет значительные потери за ограниченные успехи на Донбассе

Из-за сильного сопротивления Украины территориальные завоевания России на Донбассе ограничены и достигнуты ценой значительных потерь, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии в пятницу утром.

Битва за Донбасс остается основным стратегическим направлением России для достижения заявленной цели – обеспечения контроля над Донецкой и Луганской областями, заявили в британском министерстве.

В этих областях, как отмечается, бои были особенно тяжелыми в Лисичанске и Северодонецке, с попытками продвижения к югу от Изюма до Славянска.

"Из-за сильного сопротивления Украины территориальные достижения России были ограничены и достигнуты ценой значительных потерь для российских войск" , - говорится в сводке.

Напомним, накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину против российского вторжения в войне, которая может затянуться и продлиться месяцами и годами.

Британия ранее призывала предоставить Украине военные самолеты в рамках долгосрочной военной поддержки.