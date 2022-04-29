Нуланд: Путину не хватает молодежи, готовой воевать в Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд считает, что Владимиру Путину не хватает молодежи и средств для войны против Украины. В США уверены, что Россия потерпит поражение, сообщает РБК-Украина.

Об этом Нуланд рассказала в интервью.

"Мы видим, как Украина воевала невероятно храбро и понесла потери со своей стороны, но мы видим и огромные потери российской стороны убитыми и ранеными. Мы видим их уничтоженную технику. Мы видим, как они теряют огромное количество танков, современных систем, авиации, вооружений, которые Путин не может заменить, потому что ему в этом никто не помогает и потому, что ему не хватает российской молодежи, которая готова воевать в этой ужасной, злобной, жестокой, аморальной войне" , - заявила политик.

Также она добавила, что США верят в победу Украины, поэтому пытаются "как можно быстрее предоставить вам (Украине, - ред.) то, что нужно".

"Мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится" , - добавила Нуланд.

Напомним, вчера, 28 апреля, Палата представителей Конгресса США поддержала ленд-лиз для Украины.