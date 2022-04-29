Подоляк: шанс на проведение переговоров в Мариуполе остается

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что шанс на специальный раунд переговоров с Россией в Мариуполе остается, сообщает Укрінформ.

"Безусловно, шанс (на проведение спецраунда переговоров – ред.) остается. Для нас принципиально было бы забрать людей наших: не только гражданских, но и военных, которые сегодня являются символом несокрушимости Украины" , - сказал Подоляк в интервью.

По его словам, РФ нацелена на максимальное уничтожение Мариуполя в целом, однако в Офисе Президента не исключают, что сумеют договориться со страной-агрессором.

Подоляк подчеркнул, что пока РФ игнорирует предложения об освобождении гражданских и военных из Мариуполя. Он добавил, что если Россия хочет продемонстрировать миру хоть какие-то остатки гуманизма, она должна согласиться на эвакуацию украинцев.