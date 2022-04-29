КГГА: в результате ракетного обстрела Киева погибла журналистка (Обновлено)

В результате вражеского российского обстрела многоквартирного дома в Шевченковском районе 4 человека получили ранения и были госпитализированы.

Об этом заявил﻿ первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Вечером было попадание ракеты по многоквартирному жилому дому в Шевченковском районе. Спасатели и медики сработали оперативно и профессионально. Пострадали 10 человек. Эвакуированы 6 человек, 4 получили ранения и госпитализированы", - отметил Николай Поворозник.

По его словам, утром рабочие районного дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) начали уборку у дома.

Также в результате попадания ракеты в жилой дом погиб один человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Обновлено: Выяснилось, что погибшей в результате ракетного удара по Киеву оказалась журналистка "Радио Свобода" Вера Гирич.

Ее тело обнаружили утром 29 апреля. Коллега Веры Александр Демченко сообщил﻿, что российская ракета попала в ее дом. Журналистка пролежала там всю ночь. Демченко также обнародовал фото разбитой машины.

Он вспомнил, что несколько лет назад она возила журналистов в Немешаево, чтобы рассказывать, как искать информацию на оккупированных территориях.

"Я просто не знаю, как рассказать, какого замечательного человека больше нет", – добавил журналист.

В течение 11 лет Вера Гирич также работала продюсером в ТСН.

Городские власти напоминают киевлянам о необходимости быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.