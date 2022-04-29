КГГА: в результате вражеского обстрела дома в Киеве 10 пострадавших

В результате вражеского российского обстрела многоквартирного дома в Шевченковском районе 4 человека получили ранения и были госпитализированы.

Об этом заявил﻿ первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Вечером было попадание ракеты по многоквартирному жилому дому в Шевченковском районе. Спасатели и медики сработали оперативно и профессионально. Пострадали 10 человек. Эвакуированы 6 человек, 4 получили ранения и госпитализированы", - отметил Николай Поворозник.

По его словам, утром рабочие районного дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) начали уборку у дома.

Городские власти напоминают киевлянам о необходимости быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.