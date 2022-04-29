Полиция: на Киевщине российские военные убили 1187 гражданских

По состоянию на 29 апреля на Киевщине обнаружено 1187 тел гражданских лиц, убитых российскими военными, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов во время телемарафона.

"На сегодняшний день 1187 наших соотечественников, обычных граждан, погибли от рук российской армии", - сказал он.

Небитов добавил, что только за 28 апреля в Киевской области были найдены 26 тел погибших. Работы по разбору завалов и поиску погибших продолжаются. Еще более 200 человек остаются пропавшими без вести.

Как сообщалось, Ирпень, Буча, Гостомель и вся Киевская область были освобождены от российских захватчиков в начале апреля. В освобожденных городах и селах зафиксированы массовые убийства россиянами гражданских лиц.