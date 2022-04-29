Боррель назвал Мариуполь европейским Алеппо

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель назвал украинский Мариуполь европейским Алеппо и заявил о намерении ЕС продолжить помощь Украине, чтобы как можно быстрее завершить российскую агрессию, сообщает Укринформ.

Об этом Верховный представитель ЕС написал на своей странице в сети Твиттер.

«Мариуполь – европейский Алеппо. Город, разрушенный до основания. С тысячами погибших мирных жителей. Мы сделаем все возможное, чтобы эта война закончилась как можно скорее. И для этого мы и далее будем помогать Украине», - подчеркнул Жозеп Боррель.