Нуланд: США готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины
Соединенные Штаты Америки готовы обсуждать любые гарантии безопасности для Украины, чтобы российское вторжение больше не повторилось. Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью, пишет Милан Лелич, РБК-Украина.
По ее словам, есть вопрос, захочет ли Украина привлечь международных миротворцев для мониторинга любого соглашения о выводе войск и обеспечения безопасности вдоль границ с Россией.
"Поэтому мы открыты к разговору о любых вещах, чтобы гарантировать, что когда Украина выиграет эту войну, это все никогда не повторится", – отметила она.