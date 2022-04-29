Где сейчас выгодно арендовать коммерческую недвижимость

Рынок аренды коммерческой недвижимости в Украине изменился с начала войны, в некоторых городах цены значительно выросли, сообщает Сегодня.

С начала действия военного положения в Украине компании начали переводить работников на отдаленную работу, переезжать в другие регионы и искать там помещения. В связи с этим ситуация на рынке аренды коммерческой недвижимости изменилась.

Где теперь выгодно арендовать помещения бизнесу, и что украинцы ищут больше всего, рассказали в OLX.

Что искали больше всего в марте и апреле

Больше всего запросов от украинцев было относительно складов (17 496). Также искали салоны (9 162 запросов) и МАФы (9 084 запросов). В топ поиска входят магазины, кабинеты, СТО и фермы.

"С начала российского вторжения ландшафт коммерческой недвижимости несколько изменил фокус: локации для фермерского хозяйства стали популярнее на OLX помещений для офисов и кафе. Раньше аренда ферм даже не была в топе популярных поисков" , – отмечают аналитики.

Где предложений больше, и как выросли цены

Больше объявлений сейчас в Киевской области, несмотря на то, что она была горячей точкой. Средняя стоимость аренды коммерческой недвижимости снизилась на 2 500 грн по сравнению с довоенным месяцем.

Второй по количеству предложений Львов, в котором стоимость аренды в среднем выросла на 3 000 грн.

Что касается складов и МАФов, то самые дешевые предлагают за 2 000 грн в месяц на Волыни. А вот в Винницкой области аренда складов будет стоить 12 000 грн, а МАФ – 9 000 грн.

Самые дешевые помещения для магазинов в западных областях (около 5 000 грн на месяц).

В Киеве аренда помещения для офиса обойдется в среднем по 12 000 грн.