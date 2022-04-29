Укртабак: в Украине будут продаваться сигареты с маркировкой стран ЕС

Производители табачных изделий начали импортировать в Украину сигареты из стран ЕС. Это временная мера, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении Укртабак.

Это стало возможным благодаря законодательным изменениям, принятым Верховной Радой.

Вторжение России в Украину привело к перебоям производства табачных изделий. Члены ассоциации Укртабак вынуждены были частично или полностью ограничить выпуск продукции на украинских фабриках. Украинский рынок, потребности которого раньше покрывались за счет внутреннего производства, стал зависимым от импорта.

Чтобы удовлетворить потребительский спрос и обеспечить поступления в госбюджет от акцизных сборов, Верховная Рада временно, до окончания военного положения, разрешила импорт и продажу сигарет с фильтром и ТВЭН с маркировкой государств-членов ЕС (включая язык надписей на пачке). Соответствующее постановление вступило в силу 15 марта.

На табачных изделиях нанесены украинские марки акцизного налога и содержат информацию о максимальной розничной цене и дате производства. Кроме того, на период действия военного и чрезвычайного положения разрешается использовать акцизные марки, предназначенные для ТВЭН, а также для сигарет с фильтром.

Обращение импортируемых изделий с маркировкой государств-членов ЕС возможно не дольше трех месяцев после прекращения или отмены военного положения.