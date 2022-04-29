Нефтесервисная компания Weatherford списала украинские активы

Weatherford International, одна из нефтесервисных компаний Большой четверки, сообщила в отчетности за первый квартал о прочих расходах на сумму $19 млн, в основном связанных со списанием всех активов в Украине из-за войны, сообщает Новое время.

Отчетность опубликована на ее сайте.

Чистый убыток компании в январе-марте составил $80 млн ($1,14 в расчете на акцию) по сравнению со $116 млн ($1,66 на акцию) за аналогичный квартал 2021 года. Выручка компании составила $938 млн против $832 млн годом ранее.

"Рост выручки во всех наших отчетных сегментах по сравнению с прошлым годом дает прочную основу смотреть на 2022 год как на год роста выручки, увеличения маржинальности и генерирования свободного денежного потока" , — прокомментировал глава Weatherford Гириш Салиграм.

Ранее о списании всех украинских активов сообщила нефтесервисная компания Halliburton.