Зеленский поблагодарил Байдена и американцев: Мы защищаем общие ценности

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Джозефу Байдену и всему американскому народу за лидерство в помощи Украине в борьбе против российской агрессии, сообщает Укринформ.

"Благодарю президента США Джозефа Байдена и американский народ за лидерство в поддержке Украины в нашей борьбе с российской агрессией. Мы защищаем общие ценности – демократию и свободу. Ценим помощь США. Сегодня она нужна как никогда!" , - отметил Зеленский.

Как сообщалось, президент США Джо Байден заявил, что предложил Конгрессу Соединенных Штатов утвердить новый пакет реагирования на агрессию РФ, предусматривающий выделение 33 миллиардов долларов для поддержки Украины.

Палата представителей Конгресса США 28 апреля поддержала законопроект о ленд-лизе и защите демократии в Украине. 7 апреля этот документ принял сенат США. Закон вступит в силу после подписания президентом Джо Байденом.